Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hetlingen - Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer an Grundschulgebäude und sucht Zeugen

Hetlingen (ots)

Am Sonntagabend (19.10.2025) ist es in der Hauptstraße zu einem Feuer gekommen, das die Außenwand eines leerstehenden Grundschulgebäudes beschädigte. Die Kriminalpolizei sucht nach einer Gruppe von Jugendlichen, die als mögliche Zeugen in Betracht kommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brannte gegen 19:45 Uhr ein Mülleimer im Bereich des Gebäudeeingangs und die Flammen erfassten die Fassadenverkleidung der ehemaligen Grundschule. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern, so dass lediglich eine kleine Fläche der Holzfassade beschädigt wurde.

Die Brandursache konnte bisher nicht bestimmt werden, eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt von der Kriminalpolizei Pinneberg nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen erging der Hinweis auf eine Personengruppe, die zuvor auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz Fußball gespielt haben soll. Die Jugendlichen könnten wichtige Zeugen für die Ursache des Brandgeschehens sein.

Die angesprochene Personengruppe und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell