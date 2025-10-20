Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wedel (ots)

Am 18.10.2025 (Samstag) sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Spargelkamp eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dort fast alle Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Schränke und Schubladen wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob sie hierbei auch Stehlgut erlangt haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten mögliche Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe geben können, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell