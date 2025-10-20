PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wedel (ots)

Am 18.10.2025 (Samstag) sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Spargelkamp eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dort fast alle Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Schränke und Schubladen wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob sie hierbei auch Stehlgut erlangt haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten mögliche Zeugen, die gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe geben können, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren