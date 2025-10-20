Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Wohnhaus

Norderstedt (ots)

Am Samstagabend (18.10.2025) kam es in der Schwentinestraße in Norderstedt zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.

Zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen. Angaben zum möglichen Stehlgut liegen derzeit jedoch nicht vor. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

