Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte Täter erlangen kein Stehlgut bei Einbruchstat - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

In der Zeit vom 16.10.2025 (Donnerstag, 17.00 Uhr) bis 17.10.2025 (Freitag, 08.30 Uhr) ist es im Hörnkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Stehlgut haben der oder die Täter hierbei nicht erlangt.

Im Tatzeitraum sind unbekannte Täter gewaltsam ins Haus eingedrungen und haben offenbar nach Wertgegenständen gesucht. Gestohlen wurde nach derzeitigen Ermittlungsergebnissen nichts.

Am Donnerstagabend haben Anwohner gegen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr Bewegungen am Haus festgestellt. Zunächst wurde eingeschaltete Beleuchtung im Innen- und im Außenbereich und dann Personen im Außenbereich des Hauses gesehen, die allerdings wegen der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden konnten. Der Verdacht einer möglichen Einbruchstat kam zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht auf und somit wurde die Polizei nicht gerufen. Mit der nun bekannten Tat ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Sachdienliche Hinweise können nach dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

