Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Ehrlicher Finder übergibt dreistelligen Bargeldbetrag - Polizei gibt Geld an rechtmäßigen Eigentümer zurück

Norderstedt (ots)

Am Montagabend (13. Oktober 2025) gegen 20:30 Uhr, wurde am U-Bahnhof Norderstedt-Garstedt von einem aufmerksamen Bürger ein größeres Bargeldbündel gefunden. Da der Finder keinen Eigentümer ausmachen konnte, brachte er das Geld umgehend zum Polizeirevier Norderstedt.

Das Bargeld gehörte einem 16-jährigen Jugendlichen aus Zweibrücken (Rheinland-Pfalz), der sich zu Besuch bei seinem Onkel im Norden aufhielt. Von diesem hatte er 325 Euro für eine Shoppingtour geschenkt bekommen. Später bemerkte er unterwegs, dass das Geld verschwunden war - offenbar war das Bargeld unbemerkt aus seiner Tasche gefallen.

Nachdem sich am Donnerstag (16. Oktober 2025) die Mutter des Jugendlichen telefonisch bei der Polizei erkundigt hatte, ob das Geld aufgefunden worden sei, erschienen der Jugendliche und sein Onkel bei der Dienststelle. Der Jugendliche konnte den genauen Verlustort sowie die genaue Stückelung des Geldbetrags detailliert beschreiben.

Daraufhin wurde ihm das Geld zurückgegeben. Die Mutter zeigte sich sehr erleichtert und bedankte sich herzlich bei der Polizei sowie dem ehrlichen Finder, der durch sein vorbildliches Verhalten zur glücklichen Aufklärung des Verlusts beigetragen hat.

Die Polizei in Norderstedt dankt dem ehrlichen Finder und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, gefundene Wertgegenstände stets bei der Polizei oder im Fundbüro abzugeben.

