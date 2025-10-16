Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualstraftat

Boostedt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Dienstagabend (14.10.2025) ist es in der Bahnhofstraße in Boostedt zu einem sexuellen Übergriff eines männlichen Täters auf eine junge Frau gekommen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen am folgenden Mittwochabend vorläufig festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Kriminalpolizei Bad Segeberg befand sich die 17-jährige Geschädigte am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr zu Fuß auf dem Weg in Richtung Dorfmitte, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde.

Im weiteren Verlauf hielt der Unbekannte die junge Frau fest und berührte sie im Intimbereich. Die Geschädigte wehrte sich massiv gegen die Übergriffe und der Täter ließ erst von ihr ab, als eine unbeteiligte Spaziergängerin auf das Geschehen aufmerksam wurde. Anschließend flüchtete der Mann.

Die Kriminalpolizei leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls umfangreiche Ermittlungen ein. Letztendlich konnten zivile Polizeikräfte am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße einen tatverdächtigen Mann vorläufig festnehmen. Beim Festgenommenen handelte es sich um einen 28-jährigen libyschen Staatsbürger, der noch am selben Abend dem Polizeigewahrsam in Bad Segeberg zugeführt wurde.

Der Mann wird am heutigen Donnerstag dem zuständigen Haftrichter in Neumünster vorgeführt, weil die Staatsanwaltschaft Kiel den Erlass eines Haftbefehls wegen mutmaßlicher Vergewaltigung beantragt hat. Über den Ausgang der richterlichen Vorführung wird in einer gesonderten Medieninformation berichtet werden.

Weitere Erklärungen werden derzeit nicht abgegeben, um die Persönlichkeitsrechte der Geschädigten zu schützen und die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell