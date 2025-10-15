Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

B 431 - Polizei stoppt zwei Pkw nach vermutlichem Kraftfahrzeugrennen auf der Hamburger Straße

Elmshorn (ots)

Am Dienstagabend (14.10.2025) fielen einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Elmshorn zwei Personenkraftwagen auf, die entlang der Hamburger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurden. Die Fahrzeuge konnten gestoppt und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Die zivile Polizeistreife wurde um 20:14 Uhr auf einen blauen Mercedes GLE und einen schwarzen BMW XD4 Alpina aufmerksam. Die Fahrzeuge stellten sich an roten Ampeln nebeneinander auf und beschleunigten bei Grünschaltung stark in Richtung Autobahn. Die gefahrene Geschwindigkeit lag bei erlaubten 50 km/h teilweise deutlich über 100 km/h. Trotz anderer Fahrzeuge wiederholten die Beteiligten ihre riskanten Fahrmanöver auf einer Strecke vom Adenauerdamm bis zur Lise-Meitner-Straße.

Letztendlich konnten die Einsatzkräfte an der Kreuzung Hamburger Straße/Lise-Meitner-Straße zum BMW aufschließen und das Fahrzeug stoppen. Der Mercedes beschleunigte jedoch und entfernte sich zunächst. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung hielten weitere Polizeikräfte den Mercedes in der unmittelbaren Umgebung an.

Im BMW konnte ein 20-jähriger, Armenier/Aserbaidschaner, in Elmshorn wohnhaft, als Fahrzeugführer festgestellt werden. Der Mercedes wurde durch eine 18-jährige Elmshornerin, eine deutsche Staatsbürgerin, gelenkt.

Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Beschlagnahme der Führerscheine an. Die Beteiligten haben sich nun in einem Strafverfahren wegen der möglichen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens zu verantworten.

Der Bezirksdienst Elmshorn führt die Ermittlungen und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die zum Tatzeitpunkt vor Ort waren und Angaben zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04121-803-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell