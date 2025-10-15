Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Negernbötel (ots)

Am Dienstag (14.10.2025) ist es im Ostlandweg in Negernbötel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr vermutlich über ein auf Kipp geöffnetes Fenster Zugang zum Wohnobjekt.

Im Haus wurden anschließend eine Handtasche und zwei Geldbörsen entwendet.

Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen in diesem Verfahren und bittet um Hinweise von Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

