Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannte Täter erbeuten Wertgegenstände von derzeit noch nicht bekanntem Wert bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

In der Zeit vom 13.10.2025 (Montag, 08.00 Uhr) bis 14.10.2025 (Dienstag, 13.00 Uhr) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kronskamp gekommen. Nach ersten Ermittlungen wurden hierbei Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände von noch nicht bekanntem Wert erbeutet.

Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei neben Bargeld und Schmuck auch größere Gegenstände entwendet, für deren Abtransport ein Fahrzeug bereitgestellt sein dürfte. Was genau alles entwendet wurde und welchen Wert diese Gegenstände haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten im Nahbereich des Kronskamp beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell