Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm

Rellingen - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach zwei Überfallen auf Tankstellen

Holm / Rellingen (ots)

Am Sonntagabend (12.10.2025) ist es zunächst gegen 19:00 Uhr in Holm zu einer Raubstraftat bei einer Tankstelle in der Wedeler Straße/B 431 gekommen. Ungefähr zwei Stunden später ist es in Rellingen in der Altonaer Straße unmittelbar vor der Landesgrenze zu Hamburg zu einem weiteren Überfall gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat sowohl in Holm als auch in Rellingen ein vermutlich männlicher Täter den Verkehrsraum der jeweiligen Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Die beiden Kassierer nannten den eingesetzten Polizeikräften ähnliche Täterbeschreibungen, weshalb ein Tatzusammenhang bisher nicht ausgeschlossen werden kann.

Demnach soll es sich um einen Mann in einem Alter von Mitte 20 Jahren und einer ungefähren Körpergröße von 180 cm gehandelt haben. Auffällig soll ein dunkler Oberlippenbart gewesen sein. Der Täter trug eine dunkle Kapuzenjacke, dunkle Jeans und helle Latexhandschuhe.

Die umgehend durchgeführten Fahndungen nach dem zu Fuß vom Tatort flüchtigen Täter verliefen ohne Ergebnis. Die entwendeten Bargeldsummen konnten bisher noch nicht genau benannt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den beiden Raubstraftaten und fragt nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des bisher unbekannten Täters geben können. Wer hat in der Nähe der beiden Tankstellen verdächtige oder flüchtige Personen beobachtet? Gibt es Hinweise auf ein genutztes Fahrzeug?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell