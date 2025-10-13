Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Wohnung ein - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Freitagabend (10.10.2025) ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Horst-Embacher-Allee in Norderstedt-Garstedt zu einem Einbruch gekommen.

In einem Zeitraum von 18:10 Uhr bis 23:00 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft über die Terrasse in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchte dort mehrere Räumlichkeiten. Mit ungefähr 200 Euro Bargeld sowie mit mehreren elektronischen Geräten wie Laptop und Airpods in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 2.000 Euro verließen die Unbekannten den Tatort wieder.

Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dieser Einbruchstat und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell