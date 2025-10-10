Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub in Einfamilienhaus - Unbekannte erlangen Schmuck und Bargeld

Ellerbek (ots)

Am Freitag (10.10.2025) ist es in der Straße Am Moorgraben zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der mindestens vier unbekannte Täter Schmuck und Bargeld entwendeten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten die Personen gegen 10:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus. Bei der Suche nach Wertgegenständen trafen die Unbekannten im Haus auf die 79-jährige Bewohnerin. Im Zuge dessen kam es zu einer Bedrohung mit einer vermutlichen Schusswaffe und die Täter flohen vom Tatort in unbekannte Richtung. Während der Flucht soll es zu zwei Schussabgaben außerhalb des Hauses gekommen sein.

Die Hausbewohnerin stürzte beim Versuch, die Täter zu verfolgen, und verletze sich hierbei leicht. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei den Räubern um vermutlich junge Erwachsene mit unauffälliger Statur, die alle maskiert waren.

Umgehend eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen. Die Anzahl und die Werte der entwendeten Gegenstände konnte bisher noch nicht abschließend benannt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen in Tatortnähe geben können. Wurden flüchtende Personen beobachtet oder gibt es Hinweise auf abgestellte Fahrzeuge, die für die Flucht genutzt worden sein könnten? Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell