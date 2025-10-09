Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Westerhorn - Streit an Tankstelle eskaliert: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung

Westerhorn (ots)

Am Sonntagnachmittag (05. Oktober 2025) kam es zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Westerhorn zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Im Zuge des Konflikts zog eine Person ein Messer, setzte dieses jedoch letztlich nicht ein.

Auslöser des Konflikts war das teilweise Blockieren der Zufahrt zur Tankstelle durch zwei E-Scooter, die dort von zwei männlichen Jugendlichen im Alter von etwa 14 Jahren abgestellt wurden. Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann, der die Zufahrt mit seinem Fahrzeug nutzen wollte, geriet daraufhin in verbale Streitigkeiten mit den Jugendlichen, die sich im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten seitens des Mannes zuspitzten. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle griff ein und verhinderte durch ihr Einschreiten eine weitere Eskalation. Der Mann entfernte sich daraufhin zu seinem Fahrzeug.

Währenddessen fühlte sich ein bislang unbeteiligter Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren, der gerade sein Fahrzeug betankte, fälschlicherweise durch die Äußerungen der Jugendlichen gegenüber dem ersten Mann persönlich angegriffen. Er beleidigte die Jugendlichen ebenfalls, dann holte er ein Messer aus dem Kofferraum seines Pkw und hielt dieses vor sich. Dank des deeskalierenden Eingreifens der Tankstellenmitarbeiterin konnte der Mann dazu bewegt werden, das Messer wegzustecken.

Im Anschluss verließen alle Beteiligten die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Zeugen und insbesondere die beteiligten Jugendlichen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04127/9562 bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

