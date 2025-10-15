Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Glasscheibe geht bei Einbruchsversuch zu Bruch und verschreckt Täter - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Am Dienstagabend (14.10.2025) ist es im Moorstieg zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus gekommen.

Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft über eine rückwärtige Tür gewaltsam ins Gebäude einzudringen. Hierbei ging die Verglasung der Tür zu Bruch. Die Täter wurden vermutlich aufgrund der lauten Geräusche verschreckt und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt nun zu diesem Einbruchsversuch und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Gibt es Anwohner, die im o.g. Zeitraum ein lautes Klirren gehört haben und so den Tatzeitpunkt näher eingrenzen können?

Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell