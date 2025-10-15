Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Brandlegung am Vereinsheim

Appen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (15.10.2025) ist es im Almtweg beim dortigen Vereinsheim zu einer versuchten Brandlegung gekommen. Das Feuer konnte frühzeitig erkannt und abgelöscht werden.

Der Pächter stellte gegen 02:20 Uhr im Außenbereich der Gaststätte ein Feuer fest und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Die Flammen beschädigten einen auf der Terrasse stehenden Blumenkübel mit den darin befindlichen Pflanzen.

An der terrassenseitigen Glasfront der Gaststätte ließ sich eine großflächige Beschädigung feststellen, die zuvor durch ein unbekanntes Wurfgeschoss entstanden sein muss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer versuchten Brandstiftung durch einen vermutlichen Wurfbrandsatz aus und leitete die entsprechenden Ermittlungen ein.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg führen die Untersuchungen und fragen nach Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Vereinsgelände gesehen haben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell