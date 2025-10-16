Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach Einbruchserie in Elmshorner Innenstadt

Elmshorn (ots)

In den vergangenen drei Wochen registrierte die Polizei in Elmshorn eine auffällige Zunahme an Einbruchsdelikten, die sich insbesondere im Innenstadtbereich konzentrierten. Ziel der Taten waren vornehmlich gewerblich genutzte Objekte. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den betroffenen Gebäuden und entwendeten unter anderem Bargeld, elektronische Geräte sowie alkoholische Getränke.

Im Rahmen der verstärkten Bestreifung des Polizeireviers Elmshorn, die infolge der erkannten Häufung von Straftaten eingeleitet worden war, gelang in der Nacht zum Dienstag (14. Oktober 2025) ein erster Ermittlungserfolg. Gegen 01:30 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin aus der Schulstraße ein verdächtiges Geräusch, das sie von ihrem Balkon aus wahrgenommen hatte. Sie verständigte umgehend den polizeilichen Notruf.

Dank der intensivierten Präsenz im Stadtgebiet trafen Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufs am Einsatzort ein. Vor Ort konnte eine tatverdächtige Person festgenommen werden - ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gilt der Beschuldigte in mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls als dringend tatverdächtig. Die Kriminalpolizei Elmshorn konnte den Tatverdacht durch weiterführende Ermittlungen in weiteren Fällen konkretisieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ ein Richter des Amtsgerichts Itzehoe einen Haftbefehl. Derzeit befindet sich der Mann in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe.

Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob der Festgenommene auch für weitere Einbruchstaten als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Dies ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell