Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Skoda Octavia RS überschlägt sich mehrfach auf Landstraße

66701 Beckingen (ots)

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr am späten Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr die Landstraße zwischen Düppenweiler und Beckingen. In Höhe der Einmündung nach Haustadt im dortigen Kurvenbereich überholte der Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts in den leicht abschüssigen Straßengraben ab. Im weiteren Verlauf kollidiert er mit einem Verkehrszeichen und einem Baum, wodurch das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert wird, sich in der Folge mehrfach überschlägt und auf Dach zum Liegen kommt.

Im Rahmen des Unfallherganges wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Es entstand Totalschaden am Pkw. Der Fahrzeugführer hatte Glück, konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde lediglich leicht verletzt.

Durch das Unfallgeschehen wurde die Fahrbahn derart verschmutzt (auslaufende Betriebsstoffe, Trümmerteile), dass die Strecke bis zum Morgen des 10.10.25, ca. 10:00 Uhr, vollgesperrt bleiben muss.

