Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Achtung Hunde- und Katzenbesitzer - Köder ausgelegt!

Wadgassen (ots)

Eine besorgte Hundehalterin meldete der Polizei am 04.10.2025 den Fund mehrerer Köder in der Wadgasser Straße in Wadgassen, die sie beim Spaziergang mit ihren Labradoren entdeckte.

Dort platzierte ein unbekannter Täter mindestens 15 klein geschnittene Wurststücke, präpariert mit Nägeln bzw. Angelhaken. Besonders tückisch: die Stücke waren am Gehwegrand zwischen kleinen Kieselsteinen ausgelegt, so dass sie auf den ersten Blick schwer erkennbar waren.

Alle Hunde- und Katzenhalter werden zur Vorsicht gebeten und sollten besonders achtsam sein.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Funde sollten der Polizei Saarlouis unter der Nummer 06831-9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de gemeldet werden!

