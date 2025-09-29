Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Saarlouis-Fraulautern (ots)

Seit dem 28.09.2025, 20:00 Uhr, wird die 53-jährige Michaela Becker aus Saarlouis vermisst. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie letztmalig an ihrer Wohnanschrift gesehen. Sie verließ die Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste könnte sich im Bereich Fraulautern oder Ensdorf, sowie im Bereich des Saaraltarms in Saarlouis aufhalten. Bislang verliefen die Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolglos. Frau Becker ist 53 Jahre alt, hat eine normale Statur, ist 167 cm groß und hat dunkle, mittellange Haare, braue Augen und eine Brille. Auf dem linken Unterarm ist eine Tätowierung erkennbar. Erkenntnisse zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet hiermit um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Frau Becker.

