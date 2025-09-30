POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 53-jähriger Frau aus Saarlouis
Saarlouis (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der Vermissten (s. PM vom 29.09.2025 der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
