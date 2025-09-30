POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 53-jähriger Frau aus Saarlouis

Saarlouis-Fraulautern (ots) - Seit dem 28.09.2025, 20:00 Uhr, wird eine 53-jährige Frau aus Saarlouis vermisst. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie letztmalig an ihrer Wohnanschrift gesehen. Sie verließ die Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste könnte sich im Bereich Fraulautern oder Ensdorf, sowie im Bereich des Saaraltarms in Saarlouis aufhalten. Bislang verliefen die Fahndungsmaßnahmen der ...

mehr