Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin verletzt sich nach Zusammenstoß mit PKW

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr fuhr ein 65-jähriger Toyota-Fahrer vom Quadrat H6 kommend in Richtung G5. Im Kreuzungsbereich missachtete der Autofahrer die Vorfahrt einer Radfahrerin, welche in Richtung Marktplatz fuhr. Durch die Kollision stürzte die 28-jährige Zweiradfahrerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftfahrzeug blieb unbeschadet, während am Velo ein geringer Sachschaden entstand. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

