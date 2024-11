Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer die Weinheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer befuhr den rechten der beiden Linksabbiegerspuren der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung B38. Als der 41-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte dieser mit dem 21-Jährigen. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie der 21-Jährige trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr und hierdurch den Unfall verursachte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Blechschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell