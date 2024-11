Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Baiertal: Brand in der Sinsheimer Straße - PM Nr.2

Baiertal, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Gegen 13:39 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei darüber informiert, dass es in der Sinsheimer Straße zu einem Brand kommen würde. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten einen Brand an einer Mülltonne feststellen. Dieser griff schnell auf die Fassade der beiden angrenzenden Wohnhäuser über. Auch ein danebenstehender PKW wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten vorsichtigen Schätzung auf ca. 150.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Dennoch ist eines der betroffenen Häuser nicht mehr bewohnbar. Wie der Brand entstehen konnte ist derzeit noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen.

