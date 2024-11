POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jähriger Isabell H.

Wiesloch/Baiertal (ots) - Polizei und Feuerwehr sind derzeit bei einem Kellerbrand in der Sinsheimer Straße in Wiesloch/Baiertal eingesetzt. Zur Brandursache und zum Schadensausmaß liegen derzeit noch keine Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Adrian Rehberger Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

