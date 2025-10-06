Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jähriger Seniorin aus Dillingen

Dillingen (ots)

Aktuell fahndet die Polizei nach einer 81-jährigen Frau. Diese ist seit dem Abend des 06.10.2025 aus einer Einrichtung in 66763 Dillingen abgängig und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Vermisste ist dement und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Dame ist ca. 155 cm groß, von kräftiger Statur, Brillenträgerin, hat weißes, gelocktes Haar und ist wahrscheinlich bekleidet mit roten Hausschuhen, einem Pullover und einer ärmellosen Weste. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen alle Polizeidienststellen entgegen, vorrangig die Polizeiinspektion in Saarlouis unter Telefonnummer 06831 9010 oder per Email unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

