POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 81-jährigen Seniorin aus Dillingen

Dillingen (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einer 81-jährigen Frau. Diese ist seit dem Abend des 06.10.2025 aus einer Einrichtung in 66763 Dillingen abgängig und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Vermisste ist dement und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Dame ist ca. 155 cm groß, von ...

