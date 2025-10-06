POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 81-jährigen Seniorin aus Dillingen
Dillingen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Saarlouis vom heutigen 06.10.2025 nach der 81-jährigen Seniorin aus Dillingen kann eingestellt werden. Die Dame wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGLin PHKin Alexa Wack
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell