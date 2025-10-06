PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 81-jährigen Seniorin aus Dillingen

Dillingen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Saarlouis vom heutigen 06.10.2025 nach der 81-jährigen Seniorin aus Dillingen kann eingestellt werden. Die Dame wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGLin PHKin Alexa Wack
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 21:42

    POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jähriger Seniorin aus Dillingen

    Dillingen (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einer 81-jährigen Frau. Diese ist seit dem Abend des 06.10.2025 aus einer Einrichtung in 66763 Dillingen abgängig und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Vermisste ist dement und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Dame ist ca. 155 cm groß, von ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 13:03

    POL-SLS: Achtung Hunde- und Katzenbesitzer - Köder ausgelegt!

    Wadgassen (ots) - Eine besorgte Hundehalterin meldete der Polizei am 04.10.2025 den Fund mehrerer Köder in der Wadgasser Straße in Wadgassen, die sie beim Spaziergang mit ihren Labradoren entdeckte. Dort platzierte ein unbekannter Täter mindestens 15 klein geschnittene Wurststücke, präpariert mit Nägeln bzw. Angelhaken. Besonders tückisch: die Stücke waren am Gehwegrand zwischen kleinen Kieselsteinen ausgelegt, so ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 19:59

    POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 53-jähriger Frau aus Saarlouis

    Saarlouis (ots) - Die öffentliche Fahndung nach der Vermissten (s. PM vom 29.09.2025 der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarlouis SLS- DGL- PK Marvin Speicher Alte-Brauerei-Straße 3 66740 Saarlouis Telefon: 06831/9010 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren