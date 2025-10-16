PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Sülfeld - Trickdiebstahl durch falsche Haushaltshilfen - Polizei sucht Zeugen

Sülfeld (ots)

Am Dienstagmittag (14. Oktober 2025) kam es gegen 13:00 Uhr in einer Wohnanschrift in dem Ortsteil Tönningstedt zu einem Trickdiebstahl durch bislang unbekannte Täterinnen.

Nach den bisherigen Ermittlungen reagierten die zwei Frauen auf eine in einem Onlineportal veröffentlichte Stellenausschreibung für eine Haushaltshilfe. Sie erschienen an der Wohnanschrift der Geschädigten und gaben sich als arbeitssuchende Haushaltshilfen aus. Im Rahmen eines Gesprächs gelang es einer der Täterinnen, die ältere Bewohnerin des Hauses abzulenken, während die andere Täterin die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Dabei entwendeten sie Goldschmuck.

Im Anschluss entfernten sich die Täterinnen mit einem blauen Ford, vermutlich der Modellreihe Fiesta oder Fusion, mit Kieler Kennzeichen.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

   - Person 1: ca. 23 bis 27 Jahre alt, schlanke Statur, kurze 
     schwarze Jacke, lange schwarze Haare
   - Person 2: ca. 38 bis 40 Jahre alt, knielange braune Weste mit 
     Knöpfen, lange schwarze Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Täterinnen oder dem Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

