Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualstraftat - Tatverdächtiger in Haft

Boostedt (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 28-jähriger libyscher Staatsbürger nach einer am Dienstagabend begangenen Sexualstraftat vorläufig festgenommen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6139264

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachtes der Vergewaltigung gegen den Mann, der direkt im Anschluss der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt wurde.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Michael Bimler - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kiel Michael Bergmann - Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell