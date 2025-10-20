Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am 18.10.2025 (Samstag) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus der Ulzburger Landstraße, im Bereich zwischen der Zeppelinstraße und der Hermann-Löns-Straße, eingebrochen. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen nach möglichem Stehlgut. Ob sie hierbei auch etwas gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise über auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatort-/Tatzeitnähe können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

