Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Mehrere Fälle von Vandalismus im Innenstadtbereich Pinneberg - Polizei bittet um Hinweise

Pinneberg (ots)

Zwischen Freitag (17.10.2025) und Sonntag (20.10.2025) kam es im Innenstadtgebiet von Pinneberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen, bei denen insgesamt neun Kraftfahrzeuge beschädigt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand warfen bislang unbekannte Täter Heck- und Windschutzscheiben der Fahrzeuge mit schweren Gegenständen ein. Als Tatmittel dienten unter anderem Findlinge, Dachziegel, Blumentöpfe, E-Scooter und ähnliche Gegenstände, die offenbar im näheren Umfeld der Tatorte aufgefunden und zweckentfremdet wurden. Die betroffenen Fahrzeuge standen vielfach auf privaten Grundstückszufahrten. Ein erkennbares Muster in Bezug auf bestimmte Fahrzeugtypen oder Hersteller liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Neben den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen wurden im gleichen Zeitraum auch vier weitere Fälle von Vandalismus zur Anzeige gebracht. In drei Fällen wurden Fensterscheiben durch das Einschlagen mit Eisenstangen oder Steinen zerstört. Betroffen waren ein Gymnasium, ein Restaurant sowie ein Fahrradgeschäft. In einem weiteren Fall wurde ein Materialcontainer an der Skaterbahn beschädigt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-20 21 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden Hinweise zu weiteren, möglicherweise noch nicht angezeigten Vorfällen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell