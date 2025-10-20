PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Mehrere Fälle von Vandalismus im Innenstadtbereich Pinneberg - Polizei bittet um Hinweise

Pinneberg (ots)

Zwischen Freitag (17.10.2025) und Sonntag (20.10.2025) kam es im Innenstadtgebiet von Pinneberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen, bei denen insgesamt neun Kraftfahrzeuge beschädigt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand warfen bislang unbekannte Täter Heck- und Windschutzscheiben der Fahrzeuge mit schweren Gegenständen ein. Als Tatmittel dienten unter anderem Findlinge, Dachziegel, Blumentöpfe, E-Scooter und ähnliche Gegenstände, die offenbar im näheren Umfeld der Tatorte aufgefunden und zweckentfremdet wurden. Die betroffenen Fahrzeuge standen vielfach auf privaten Grundstückszufahrten. Ein erkennbares Muster in Bezug auf bestimmte Fahrzeugtypen oder Hersteller liegt nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Neben den Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen wurden im gleichen Zeitraum auch vier weitere Fälle von Vandalismus zur Anzeige gebracht. In drei Fällen wurden Fensterscheiben durch das Einschlagen mit Eisenstangen oder Steinen zerstört. Betroffen waren ein Gymnasium, ein Restaurant sowie ein Fahrradgeschäft. In einem weiteren Fall wurde ein Materialcontainer an der Skaterbahn beschädigt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-20 21 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden Hinweise zu weiteren, möglicherweise noch nicht angezeigten Vorfällen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:42

    POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

    Wedel (ots) - Am 18.10.2025 (Samstag) sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Spargelkamp eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dort fast alle Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Schränke und Schubladen wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob sie hierbei auch Stehlgut erlangt ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:16

    POL-SE: Quickborn - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

    Quickborn (ots) - Am 18.10.2025 (Samstag) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus der Ulzburger Landstraße, im Bereich zwischen der Zeppelinstraße und der Hermann-Löns-Straße, eingebrochen. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der oder die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren