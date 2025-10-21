Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizeilicher Einsatz führt zum Auffinden von illegalen Spielautomaten

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Montag (20.10.2025) stellten Einsatzkräfte vom Polizeirevier Elmshorn im Bauerweg mehrere vermutlich illegal betriebene Spielautomaten fest und beendeten ein Pokerspiel. Zudem fanden die Beamten Betäubungsmittel auf.

Eine gemeldete Ruhestörung am Sonntagabend um 23:45 Uhr führte zu einem polizeilichen Einsatz in den Räumlichkeiten eines im Bauerweg ansässigen Vereins. Es ergab sich vor Ort der Verdacht, dass mehrere Glücksspielautomaten ohne die erforderliche Genehmigung sowie Zulassung aufgestellt und betrieben wurden. Zudem fand in einem Hinterzimmer ein Pokerspiel statt, wo ebenfalls der Verdacht des illegalen Glücksspiels begründet werden konnte.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchsuchten die Beamten mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte sämtliche Räumlichkeiten im Café.

Die Polizei beschlagnahmte insgesamt fünf Glücksspielautomaten, über 700g Cannabisblüten, die sich in knapp 100 gefüllten Tütchen befanden, sowie Tabak ohne steuerliche Kennzeichnungen. Der weitere Betrieb wurde für den Abend untersagt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn ermittelt nun zu Strafverfahren mit den Vorwürfen der unerlaubten Veranstaltungen von Glücksspielen sowie des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln.

