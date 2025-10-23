Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - PKW kollidiert mit Fußgänger

Wahlstedt (ots)

Am Mittwochabend (22.10.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Neumünsterstraße in Wahlstedt. Ein Fußgänger wurde beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem PKW erfasst und schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 65-jährige Frau aus Neumünster gegen 19:15 Uhr mit ihrem Renault die Neumünsterstraße in Fahrtrichtung Fehrenbötel. Zur gleichen Zeit überquerte der 71-jährige Wahlstedter die Straße auf Höhe eines Supermarktes. Die Fahrerin erfasste den Mann mit ihrem Kleinwagen.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen konnte Lebensgefahr durch die Notärztin vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er weiter medizinisch versorgt wird. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls ärztlich behandelt wurden.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 EUR. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Sachverständigen beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 65-jährige deutsche Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein.

Zeugen, die Informationen zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04551-884-3110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell