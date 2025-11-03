PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Blomberg - Istrup. Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (01.11.2025) hatte unbekannte Täter offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße einzubrechen. Man stellte fest, dass das Türschloss nicht mehr funktionsfähig war. Es gibt keine Hinweise, dass die Täter in das Haus gelangt sind. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem frühen Samstagmorgen um 02:45 Uhr und dem Nachmittag gegen 15:45 Uhr. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

