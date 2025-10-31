POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz
Täter zerstechen Reifen - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
In der Nacht von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) zerstachen bislang unbekannte Täter mindestens an acht Autos die auf dem Benediktus-Kirchplatz in Ascheberg, Herbern parkten die Reifen.
Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02591-7930.
