Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz

Täter zerstechen Reifen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) zerstachen bislang unbekannte Täter mindestens an acht Autos die auf dem Benediktus-Kirchplatz in Ascheberg, Herbern parkten die Reifen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell