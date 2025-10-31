PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz
Täter zerstechen Reifen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) zerstachen bislang unbekannte Täter mindestens an acht Autos die auf dem Benediktus-Kirchplatz in Ascheberg, Herbern parkten die Reifen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02591-7930.

