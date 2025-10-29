PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Das Terrassenfenster des Einfamilienhauses hebelten unbekannte Täter am Dienstag (28.10.), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.15 Uhr, auf und gelangten daraufhin ins Haus.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden in den Räumlichkeiten.

Unter anderem erbeuteten die Täter zwei Armbanduhren.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

