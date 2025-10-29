Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Das Terrassenfenster des Einfamilienhauses hebelten unbekannte Täter am Dienstag (28.10.), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.15 Uhr, auf und gelangten daraufhin ins Haus.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden in den Räumlichkeiten.

Unter anderem erbeuteten die Täter zwei Armbanduhren.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell