Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474, K27/Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (25.10.) gegen 23.10 Uhr auf der B474 ereignete, wurden zwei Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Dülmener mit seinem Auto und drei Mitfahrern auf der B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit der K27 zeigte die Ampel für den 18-jährigen Rot, sodass er warten musste. Ein nachfolgender 48-jähriger Mann aus Nordkirchen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden zwei der ebenfalls vier Personen im Auto des 48-jährigen leicht verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In der Atemluft des Unfallverursachers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von etwa 1.5 Promille. Eine Ärztin entnahm dem 48-jährigen eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Ihn erwartet in Strafverfahren.

