Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Holthauser Straße/Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Zeugen alarmierten am Samstag (25.10.) gegen 22.30 Uhr die Polizei, weil eine Autofahrerin mit einem geparkten Pkw zusammengestoßen war. Zuvor hatte die Frau die Holthauser Straße mit ihrem Opel ortseinwärts befahren, als sie gegen den auf der rechten Straßenseite geparkten Dacia stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 38-jährigen Billerbeckerin fest. Ein Alkoholtest erhärtete den Verdacht, etwa 1.6 Promille zeigte das Display. Die Beamten nahmen die Unfallverursacherin mit zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell