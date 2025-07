Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) BMW beschädigt und geflüchtet (19.07.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Im Zeitraum zwischen, 13 Uhr und 14 Uhr, hat ein Autofahrer am Freitag einen geparkten BMW beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Verursacher gegen den auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Stuttgarter Straße abgestellten schwarzen BMW und verschwand anschließend von der Unfallstelle. Den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro meldete er nicht. Das Polizeirevier Oberndorf sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können (Tel.: 07423 / 81010).

