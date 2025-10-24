Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Krummer Timpen, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Die Tür des rückseitigen Wintergartens hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (22.10.), 17.30 Uhr bis Donnerstag (23.10.), 13.00 Uhr auf, um so ins Hausinnere zu gelangen.

Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben getätigt werden, was letztendlich gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell