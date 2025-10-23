Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Einbruch in Textilreinigung

Coesfeld (ots)

Das Türschloss der Eingangstür einer Textilreinigung entfernten unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch (22.10.), 18.15 Uhr bis Donnerstag (23.10), 05.15 Uhr, und gelangten daraufhin in den Verkaufsraum.

Hier plünderten diese die auf dem Verkaufstresen stehende Kasse.

Die Täter erbeuteten eine mittlere dreistellige Summe an Bargeld.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

