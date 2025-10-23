PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Taschendiebstähle

Coesfeld (ots)

Zu mehreren Taschendiebstählen in Supermärkten kam es am Vormittag des Donnerstag (23.10.) im Kreisgebiet.

In Havixbeck entwendeten unbekannte Täter aus der Einkaufstasche einer 72-jährigen Frau zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr deren Geldbörse. Die Tat ereignete sich in einem Supermarkt an der Altenberger Straße. Neben einen dreistelligen Bargeldbetrag befand sich in der Geldbörse auch eine Girokarte. Damit versuchte ein Unbekannter in der Folge, bei einer örtlichen Bank Geld abzuheben. Der Versuch scheiterte jedoch.

In Nottuln wurde einer 70-jährigen Frau ebenfalls ihre Geldbörse aus einer Umhängetasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 10.45 Uhr in einem Supermarkt an der Appelhülsener Straße. In der Geldbörse befanden sich unter anderem ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie eine Girokarte.

Auch in Dülmen entwendeten Unbekannte eine Geldbörse, diesmal aus einer Tasche im Einkaufswagen. Tatort war ebenfalls ein Supermarkt, die tat ereignete sich gegen 10.15 Uhr. Beute war auch in diesem Fall ein zweistelliger Bargeldbetrag, darüber hinaus eine Kredit- sowie eine Girokarte.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

   - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in 
     verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst
     dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

