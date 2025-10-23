PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülsenweg
Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Die Eingangstür der Gaststätte auf dem Hülsenweg hebelten unbekannte Täter am Donnerstag (23.10.), zwischen 00.15 Uhr und 09.30 Uhr, auf und gelangten in den Innenraum.

Die Täter hatten es auf eine in der Gaststätte befindliche Geldkassette, sowie dem hinter der Theke hängenden Wandtresor, abgesehen.

Im Tresor befand sich eine mittlere dreistellige Summe an Bargeld.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

