POL-H: Aktualisierte Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit neuen Fotos nach weiterhin vermisster Frau aus Burgdorf - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizei in Burgdorf sucht weiterhin nach einer seit Donnerstag, 09.10.2025, vermissten Frau aus Burgdorf. Um Hinweise zu erlangen, veröffentlichte die Polizei am Sonntag, 12.10.2025, neue Bilder der Frau, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Hauptbahnhof Hannover zeigen. Wer hat Marion S. gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Die Frau wurde am 09.10.2025 gegen 12:30 Uhr von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Die beiden hielten sich gemeinsam im Hauptbahnhof Hannover auf. Nachdem Marion S. die dortigen Sanitäranlagen aufgesucht hatte, war sie nicht mehr aufzufinden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet, bei denen zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt waren, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Am Wochenende suchte die Polizei unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers im Bereich Burgdorf nach der Frau. Zudem wurden mit der Unterstützung der für die Bahnhöfe zuständigen Bundespolizei mehrere infrage kommenden Bahnhöfe und Bahnhalte zwischen Hannover und Celle überprüft. Auch die Absuche nicht öffentlich zugänglicher Bereiche des Hauptbahnhofs mit einem Personensuchhund verlief bis zum Sonntag ohne Erfolg.

Um die Frau zu finden, veröffentlichte die Polizei am Sonntag neue Bilder von Marion S, die die Bundespolizei zur Verfügung stellte. Die Aufnahmen entstanden zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Hauptbahnhof Hannover. Die 61-Jährige ist ca. 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, rot gefärbtes schulterlanges Haar und trägt eine Brille. Zuletzt wurde sie mit einem hellgrauen Sweatjacke und einer blauen Jeans gesehen. Zudem trug sie ein grün-gestreiftes Shirt unter der Jacke und war mit einem auffälligen Schal unterwegs.

Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands wird Marion S. als orientierungslos und hilflos eingeschätzt. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei erneut die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Marion S. nimmt die Polizeiinspektion Burgdorf unter der Telefonnummer 05136 961-4115 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bei einer Sichtung wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ram

