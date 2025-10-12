Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Autokorso von Fußballfans sorgt in der Innenstadt für Einschränkungen

Hannover (ots)

Ein spontaner Autokorso mit bis zu 200 Fahrzeugen hat am späten Samstagabend, 11.10.2025, im Zentrum Hannovers kurzzeitig für Verkehrseinschränkungen geführt. Den Korso führten Anhängerinnen und Anhänger der albanischen Fußball-Nationalmannschaft durch, kurz nachdem diese in der WM-Qualifikation Serbien geschlagen hatte. Die Polizei führte Gefährderansprachen durch und regelte den Verkehr.

Gegen 22:55 Uhr erreichten die Polizei erste Meldungen über eine ungewöhnliche Ansammlung von Fahrzeugen im Steintorviertel in der hannoverschen Innenstadt. Zu Beginn stellten die herbeigeeilten Einsatzkräfte einen Autokorso fest, der teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs führte. Durch die Einrichtung erster Verkehrssperren, vor allem im Bereich Rundestraße und umliegender Straßenzüge, konnte die Einschränkungen reduziert werden.

In der Spitze fuhren schließlich rund 200 Fahrzeuge in einem Korso durch die Straßen. Durch unzulässiges Hupen sowie lautstarker Musik wurde Lärm verursacht. Zudem wurden vereinzelt Fahnen aus den Fahrzeugen geschwenkt. Zu konkreten Behinderungen oder gar Gefährdungen kam es hierdurch nicht. Dennoch führten die Einsatzkräfte der Polizei mehrere Gefährderansprachen durch. Die Betroffenen zeigten sich kooperativ. Gegen Mitternacht hatte sich der Autokorso aufgelöst, sodass die Polizei alle Verkehrsmaßnahmen aufhob. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell