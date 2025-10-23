PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Reckelsum
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Ein Fenster auf der Rückseite des Hauses brachen unbekannte Täter am Mittwoch (22.10), zwischen 17.40 Uhr und 19.50 Uhr, auf und gelangten ins Haus.

Die Täter durchwühlten die Schränke in den Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Schmuck und technische Gegenstände.

Anschließend flüchteten sie vom Ort des Geschehens.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

