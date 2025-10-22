PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Adolf-Lolping-Straße/Diebstahl aus Kellerabteil

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen am Dienstag (21.10.) im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie dazu die Hauseingangstür auf. Die Wohnungen im Haus waren für die Einbrecher offenbar nicht von Interesse, stattdessen durchsuchten sie zwei nicht verschlossene Kellerabteile einer Hausbewohnerin nach Diebesgut. Da sie im Keller keine Wertsachen fanden, entwendeten sie lediglich ein Vorhängeschloss. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 an die Polizei Dülmen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

