POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein freistehendes Einfamilienhaus in Nottuln ein. Zwischen Montag (20.10.), 08.30 Uhr und Dienstag (21.10.), 11.00 Uhr schlugen sie die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Eine Zeugin bemerkte die offenstehende Tür und informierte die Eigentümer des Hauses. Die hinzugerufene Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Bislang steht nicht fest, was entwendet wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Hinweise zur Einbruchsprävention und den Möglichkeiten, sich kostenlos von der Polizei beraten zu lassen, lesen Sie in der Pressemitteilung der Polizei Coesfeld vom 21.10., 11.20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6142011

