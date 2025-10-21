PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Anlagebetrüger erlangen fünfstelligen Betrag

Coesfeld (ots)

Ein 60-jähriger Mann aus Dülmen ist Opfer von Anlagebetrügern im Internet geworden. Im April diesen Jahres stieß er in sozialen Medien auf Werbung für eine WhatsApp Gruppe, die Hinweise auf ertragreiche Anlagemöglichkeiten versprach. Er trat der Gruppe bei und folgte einer dort erhaltenen Empfehlung, einen fünfstelligen Betrag in angebliche Aktien zu investieren. Dafür übergab er den Betrag in Bar an einen Mittelsmann. Monate später bemerkte er den Betrug, als er online nicht mehr auf sein entsprechendes Onlinekonto zugreifen konnte.

Es handelt sich hierbei um eine Variante des sogenannten "Cybertrading-Fraud". Der Begriff beschreibt eine lukrative Betrugsmasche, bei der im Internet oder in sozialen Medien vermeintliche Anlageprodukte wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zum Handel angeboten werden, die aber keinen realen Hintergrund haben.

Anlagebetrug erkennen - darauf sollten Sie achten:

   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere "Siegel") sind 
     vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität
     des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.
   - Betrügerische Plattformen versprechen große Gewinne bei geringen
     Investitionen.
   - Sie wurden unaufgefordert angerufen oder über Messenger-Dienste 
     angeschrieben? Investitionsberater möchten Ihnen erklären, wie 
     die Investment-Plattform und das Trading funktionieren, 
     unterstützen Sie bei der Einrichtung einer Wallet für 
     Überweisungen und geben Ihnen Empfehlungen zu Einzahlungen. Eine
     solche Vorgehensweise ist in Deutschland verboten.
   - Wenn Sie bereits Opfer eines Betruges geworden sind, wenden Sie 
     sich an Ihre Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

