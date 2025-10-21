Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/So schützen Sie Ihr Zuhause effektiv vor Einbruch - Polizei informiert am Tag des Einbruchschutzes über wirksame Maßnahmen

Coesfeld (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, denn bei früher einsetzender Dämmerung sind Einbrecher häufig aktiv. Jährlich macht die Polizei daher am Tag des Einbruchschutzes unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" auf das Thema aufmerksam - dann, wenn die Uhren von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt werden. Die durch die Zeitumstellung gewonnene Stunde soll dazu genutzt werden, sich über Einbruchschutz zu informieren und darüber nachzudenken, die Sicherheitsempfehlungen der Polizei im Alltag umzusetzen.

Tag des Einbruchsschutzes ist am Sonntag, 26. Oktober. Im Rahmen des Ursulamarktes informiert die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Coesfeld an diesem Tag von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz in Coesfeld über die Möglichkeiten der Einbruchsprävention. Aber auch bereits jetzt können sich Interessierte in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße kostenlos beraten lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Beratungsstelle ist Montags und Freitags von 9.00 - 13.00 Uhr sowie Dienstags und Donnerstags von 9.00 - 16.00 Uhr geöffnet.

Einbruchsprävention wirkt

Dass Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch: Im Jahr 2024 blieb im Kreis Coesfeld mehr als jedes dritte Einbruchsdelikt im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt aufgrund sicherungstechnischer Maßnahmen. Grundsätzlich empfiehlt die Polizei die mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, denn diese werden oft schon in Sekundenschnelle mit einfachen Hebelwerkzeugen überwunden. Auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln sind für die Täter günstige Gelegenheiten. Einbruchschutz beginnt daher bereits mit dem richtigen Verhalten:

- schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung verlassen - verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren - verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen - geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit - achten Sie auf Fremde im Haus oder Wohnumfeld. Sprechen Sie diese Personen direkt an

