PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbruch in Verwaltungsgebäude

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Bürogebäude an der Lüdinghauser Straße ein. Im Zeitraum zwischen Sonntag (19.10.), 13.00 Uhr und Montag (20.10.), 07.00 Uhr verschafften sie sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Zwischentüren auf und durchwühlten Schränke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Dafür ließen die Täter eine offenbar zuvor mitgebrachte Sackkarre am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:56

    POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße / Einbruch in Wohnmobil

    Coesfeld (ots) - Die linke Seitenscheibe eines Wohnmobils, welches auf dem Wanderparkplatz an der Straße Altefelds Holz / Alte Ascheberger parkte, wurde durch unbekannte Täter am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr, aufgehebelt. Der Täter durchwühlte die im Wohnmobil befindlichen Schränke. Angaben zur möglichen Tatbeute können zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren