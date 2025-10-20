Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbruch in Verwaltungsgebäude

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Bürogebäude an der Lüdinghauser Straße ein. Im Zeitraum zwischen Sonntag (19.10.), 13.00 Uhr und Montag (20.10.), 07.00 Uhr verschafften sie sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Zwischentüren auf und durchwühlten Schränke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Dafür ließen die Täter eine offenbar zuvor mitgebrachte Sackkarre am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell